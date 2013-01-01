Убей своих любимых (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.22013, Kill Your Darlings
Драмы, Мелодрамы98 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Убийство в 1944 г. в Колумбийском университете сводит воедино великих писателей поколения битников: Аллена Гинзберга, Джека Керуака и Уильяма Берроуза.
Убей своих любимых смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервис�е Wink.
Информация
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Джон
Крокидас
- Актёр
Дэниэл
Рэдклифф
- Актёр
Дэйн
ДеХаан
- Актёр
Бен
Фостер
- МСАктёр
Майкл
С. Холл
- Актёр
Джек
Хьюстон
- Актриса
Дженнифер
Джейсон Ли
- ЭОАктриса
Элизабет
Олсен
- Актёр
Дэвид
Кросс
- ДКАктёр
Джон
Каллам
- БВАктриса
Бренда
Веле
- Сценарист
Джон
Крокидас
- МБПродюсер
Майкл
Бенаройя
- РГПродюсер
Роуз
Гангузза
- Продюсер
Джон
Крокидас
- Продюсер
Кристин
Вачон
- КПХудожник
Кристофер
Петерсон
- БАМонтажёр
Брайан
А. Кейтс
- Оператор
Рид
Морано
- НМКомпозитор
Нико
Мьюли