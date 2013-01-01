Убей своих любимых
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Убей своих любимых

Убей своих любимых (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.22013, Kill Your Darlings
Драмы, Мелодрамы98 мин18+

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Сюжет

Убийство в 1944 г. в Колумбийском университете сводит воедино великих писателей поколения битников: Аллена Гинзберга, Джека Керуака и Уильяма Берроуза.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы, Триллеры

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Убей своих любимых»

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