Убей своих любимых (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Убийство в 1944 г. в Колумбийском университете сводит воедино великих писателей поколения битников: Аллена Гинзберга, Джека Керуака и Уильяма Берроуза.



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