Тюряга (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Свободолюбивый Фрэнк Леоне, борец за справедливость, оказавшийся в тюрьме, уверен, что через несколько месяцев покинет ее стены. Он — примерный заключенный, но некоторые тюремщики до сих пор помнят совершенный им побег, закончившийся дополнительным сроком для Фрэнка и испорченной карьерой директора колонии. Пострадавший директор давно «имеет зуб» на него, поэтому в одно чудесное утро героя неожиданно переводят в другую тюрьму, настоящий ад, где служит начальником тот самый Уорден Драмгул. На его послужном списке теперь пятно по вине Фрэнка, и поэтому он клянется устроить заключенному Леоне веселую жизнь, спровоцировать того на побег и доказать, что ненавистный ему зек неисправим. Драмгул — настоящий диктатор в колонии, приказы которого беспрекословно исполняются охранниками и арестантами, и теперь он желает, чтобы Фрэнк как можно дольше задержался в стенах тюрьмы Гетвей.



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