Тюряга (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Свободолюбивый Фрэнк Леоне, борец за справедливость, оказавшийся в тюрьме, уверен, что через несколько месяцев покинет ее стены. Он — примерный заключенный, но некоторые тюремщики до сих пор помнят совершенный им побег, закончившийся дополнительным сроком для Фрэнка и испорченной карьерой директора колонии. Пострадавший директор давно «имеет зуб» на него, поэтому в одно чудесное утро героя неожиданно переводят в другую тюрьму, настоящий ад, где служит начальником тот самый Уорден Драмгул. На его послужном списке теперь пятно по вине Фрэнка, и поэтому он клянется устроить заключенному Леоне веселую жизнь, спровоцировать того на побег и доказать, что ненавистный ему зек неисправим. Драмгул — настоящий диктатор в колонии, приказы которого беспрекословно исполняются охранниками и арестантами, и теперь он желает, чтобы Фрэнк как можно дольше задержался в стенах тюрьмы Гетвей.
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Информация
Рейтинг
- ДФРежиссёр
Джон
Флинн
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- Актёр
Джон
Эймос
- СЛАктёр
Сонни
Лэндэм
- ТСАктёр
Том
Сайзмор
- ФМАктёр
Фрэнк
Макрей
- ДФАктриса
Дарлэнн
Флюгел
- УААктёр
Уильям
Аллен Янг
- ЛРАктёр
Ларри
Романо
- ДЛАктёр
Джордан
Лунд
- ДССценарист
Джеб
Стюарт
- ЧГПродюсер
Чарльз
Гордон
- ЛГПродюсер
Ларри
Гордон
- МСПродюсер
Майкл
С. Глик
- ЛЛПродюсер
Ллойд
Левин
- БПХудожник
Берни
Поллак
- РАМонтажёр
Роберт
А. Ферретти
- МНМонт�ажёр
Майкл
Н. Нью
- БККомпозитор
Билл
Конти