Тысяча слов
Тысяча слов (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.82009, A Thousand Words
Фэнтези, Драма87 мин18+

О фильме

Джек Макколл — литературный агент, способный одурачить любого ради своей выгоды. Случайная встреча с очередным клиентом ставит его жизнь под угрозу: герой дает слово напечатать рукопись некого доктора Синджа. Джек даже не предполагает, что за невыполнение своего обещания индийский гуру проклянет его — Макколл будет вынужден замолчать или умереть.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тысяча слов»