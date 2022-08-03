Тысяча слов (фильм, 2009) смотреть онлайн

Джек Макколл — литературный агент, способный одурачить любого ради своей выгоды. Случайная встреча с очередным клиентом ставит его жизнь под угрозу: герой дает слово напечатать рукопись некого доктора Синджа. Джек даже не предполагает, что за невыполнение своего обещания индийский гуру проклянет его — Макколл будет вынужден замолчать или умереть.

