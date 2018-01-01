Wink
Ты враг или друг?
Актёры и съёмочная группа фильма «Ты враг или друг?»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ты враг или друг?»

Режиссёры

Владимир Попов

Режиссёр
Владимир Пекарь

Режиссёр

Актёры

Люсьена Овчинникова

Актрисаозвучка
Людмила Гнилова

Актрисаозвучка
Нина Гуляева

Актрисаозвучка
Светлана Немоляева

Актрисаозвучка
Василий Ливанов

Актёрозвучка

Сценаристы

Владимир Валуцкий

Сценарист

Продюсеры

Федор Иванов

Продюсер

Монтажёры

Валентина Турубинер

Монтажёр

Операторы

Нина Климова

Оператор

Композиторы

Евгений Крылатов

Композитор