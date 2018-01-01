Wink
Фильмы
Тусовщики из супермаркета
Актёры и съёмочная группа фильма «Тусовщики из супермаркета»

Актёры и съёмочная группа фильма «Тусовщики из супермаркета»

Режиссёры

Кевин Смит

Кевин Смит

Kevin Smith
Режиссёр

Актёры

Шеннен Доэрти

Шеннен Доэрти

Shannen Doherty
АктрисаRene
Джереми Лондон

Джереми Лондон

Jeremy London
АктёрTS Quint
Джейсон Ли

Джейсон Ли

Jason Lee
АктёрBrodie
Клэр Форлани

Клэр Форлани

Claire Forlani
АктрисаBrandi
Бен Аффлек

Бен Аффлек

Ben Affleck
АктёрShannon
Джои Лорен Эдамс

Джои Лорен Эдамс

Joey Lauren Adams
АктрисаGwen
Рене Хамфри

Рене Хамфри

Renée Humphrey
АктрисаTricia (в титрах: Renee Humphrey)
Джейсон Мьюз

Джейсон Мьюз

Jason Mewes
АктёрJay
Кевин Смит

Кевин Смит

Kevin Smith
АктёрSilent Bob
Итан Сапли

Итан Сапли

Ethan Suplee
АктёрWillam

Сценаристы

Кевин Смит

Кевин Смит

Kevin Smith
Сценарист

Продюсеры

Шон Дэниэл

Шон Дэниэл

Sean Daniel
Продюсер
Джеймс Джекс

Джеймс Джекс

James Jacks
Продюсер
Скотт Мосье

Скотт Мосье

Scott Mosier
Продюсер

Операторы

Дэвид Клайн

Дэвид Клайн

David Klein
Оператор

Композиторы

Айра Ньюборн

Айра Ньюборн

Ira Newborn
Композитор