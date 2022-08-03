Тусовщики из супермаркета (фильм, 1995) смотреть онлайн

Тусовщики из супермаркета
1995, Mallrats
Мелодрама, Комедия91 мин18+

О фильме

Рене бросает Броди, потому что он не знакомит ее с мамой. Бренда уходит от Ти Эс из-за того, что он против ее участия в ТВ-шоу. Свобода не радует двух одиноких друзей, и они решают вернуть своих девушек. Супермаркет, где зависает вся местная молодежь, становится ареной нешуточных страстей.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb