Тусовщики из супермаркета (фильм, 1995) смотреть онлайн

Рене бросает Броди, потому что он не знакомит ее с мамой. Бренда уходит от Ти Эс из-за того, что он против ее участия в ТВ-шоу. Свобода не радует двух одиноких друзей, и они решают вернуть своих девушек. Супермаркет, где зависает вся местная молодежь, становится ареной нешуточных страстей.

