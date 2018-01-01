Wink
Детям
Турбозавры. Зимние приключения
Актёры и съёмочная группа фильма «Турбозавры. Зимние приключения»

Актёры и съёмочная группа фильма «Турбозавры. Зимние приключения»

Режиссёры

Алексей Котеночкин

Алексей Котеночкин

Режиссёр

Актёры

Софья Ануфриева

Софья Ануфриева

АктрисаСирена
Михаил Белякович

Михаил Белякович

АктёрБуль
Лариса Брохман

Лариса Брохман

АктрисаИпполит
Алексей Войтюк

Алексей Войтюк

АктёрАнки
Ольга Голованова

Ольга Голованова

АктрисаБоря
Людмила Ильина

Людмила Ильина

АктрисаТётя Нора
Иван Калинин

Иван Калинин

АктёрЗер / Тор
Анна Киселёва

Анна Киселёва

АктрисаФедя
Александр Коврижных

Александр Коврижных

АктёрТрак
Жанна Никонова

Жанна Никонова

АктрисаБабушка

Сценаристы

Ксения Беглякова

Ксения Беглякова

Сценарист
Олег Бондарев

Олег Бондарев

Сценарист
Иордан Кефалиди

Иордан Кефалиди

Сценарист
Алексей Котеночкин

Алексей Котеночкин

Сценарист

Продюсеры

Армен Давитян

Армен Давитян

Продюсер
Юлия Двуреченская

Юлия Двуреченская

Продюсер

Композиторы

Сергей Воронов

Сергей Воронов

Композитор
Владимир Симоновский

Владимир Симоновский

Композитор