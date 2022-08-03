Гробовщик Джон направляется в Католическую церковь в Нанкине, чтобы подготовить священника к похоронам. Он оказывается единственным мужчиной среди учениц монастыря и проституток из соседнего борделя в эпицентре военных действий. Оказавшись в таком положении, он выдаeт себя за священника и пытается спасти обе группы от ужасов вторжения японской армии.

