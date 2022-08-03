Цветы войны (фильм, 2011) смотреть онлайн
9.12011, Jin ling shi san chai
Военный, Боевик136 мин18+
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О фильме
Гробовщик Джон направляется в Католическую церковь в Нанкине, чтобы подготовить священника к похоронам. Он оказывается единственным мужчиной среди учениц монастыря и проституток из соседнего борделя в эпицентре военных действий. Оказавшись в таком положении, он выдаeт себя за священника и пытается спасти обе группы от ужасов вторжения японской армии.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ЧИРежиссёр
Чжан
Имоу
- Актёр
Кристиан
Бэйл
- ННАктриса
Ни
Ни
- ЧСАктриса
Чжан
Синью
- ХТАктёр
Хуан
Тяньюань
- СХАктриса
Ситин
Хань
- ЧДАктриса
Чжан
Доудоу
- ТДАктёр
Тун
Давэй
- АВАктёр
Ацуро
Ватабэ
- ЦКАктёр
Цао
Кэфань
- ЮЯАктриса
Юань
Янчуньци
- ЛХСценарист
Лю
Хэн
- ЯГСценарист
Янь
Гэлин
- УКПродюсер
Уильям
Кун
- Продюсер
Дэвид
Линд
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- УЧХудожник
Уильям
Чан
- ЛФХудожница
Лю
Фуншань
- ГМХудожница
Грасьела
Масон
- ЧСОператор
Чжао
Сяодин
- КЧКомпозитор
Ки
Чанг Чен