Цветы войны
Wink
Фильмы
Цветы войны

Цветы войны (фильм, 2011) смотреть онлайн

9.12011, Jin ling shi san chai
Военный, Боевик136 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Гробовщик Джон направляется в Католическую церковь в Нанкине, чтобы подготовить священника к похоронам. Он оказывается единственным мужчиной среди учениц монастыря и проституток из соседнего борделя в эпицентре военных действий. Оказавшись в таком положении, он выдаeт себя за священника и пытается спасти обе группы от ужасов вторжения японской армии.

Страна
Китай, Гонконг
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Драма
Качество
SD
Время
136 мин / 02:16

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Цветы войны»