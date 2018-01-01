Цвета (фильм, 1988) смотреть онлайн

Лос-Анджелес захлестнула волна преступности. В городе орудуют сотни преступных группировок, в которых состоит более 70000 человек. Ежедневно в бандитских разборках гибнут мирные жители. Такое положение вещей не устраивает двух «горячих» полицейских.



Один из них – умудренный опытом и чрезвычайно жестокий, второй – молодой, но с очень крутым нравом. Вместе они пытаются остановить насилие на улицах города. Постепенно ситуация выходит из-под контроля, и Лос-Анджелес превращается в кровавое поле боя. И без того напряженное положение осложняется любовной интригой, возникшей между молодым полицейским и прекрасной девушкой, состоящей в одной из банд.



Но смогут ли они быть вместе; ведь в мире, где правит жестокость, за ошибки приходится платить кровью.



