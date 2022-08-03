Целитель Адамс
Wink
Фильмы
Целитель Адамс

Целитель Адамс (фильм, 1998) смотреть онлайн

1998, Patch Adams
Драма, Биография110 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Познакомьтесь с Целителем Адамсом — доктором, который резко отличается от своих чопорных и важных коллег. Адамс совершил невероятное открытие в современной медицине. Оказывается, лучшим лекарством от любых болезней является смех.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Целитель Адамс»