Целитель Адамс (фильм, 1998) смотреть онлайн
1998, Patch Adams
Драма, Биография110 мин18+
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О фильме
Познакомьтесь с Целителем Адамсом — доктором, который резко отличается от своих чопорных и важных коллег. Адамс совершил невероятное открытие в современной медицине. Оказывается, лучшим лекарством от любых болезней является смех.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Том
Шэдьяк
- Актёр
Робин
Уильямс
- ДЛАктёр
Дэниэл
Лондон
- Актриса
Моника
Поттер
- Актёр
Филип
Сеймур Хоффман
- Актёр
Боб
Гантон
- ЙЗАктёр
Йозеф
Зоммер
- ИПАктриса
Ирма
П. Холл
- ФЛАктриса
Фрэнсис
Ли МакКейн
- ХПАктёр
Харви
Преснелл
- ДКАктриса
Даниэлла
Кун
- СОСценарист
Стив
Одекерк
- ПАСценарист
Патч
Адамс
- Продюсер
Майк
Фаррелл
- БКПродюсер
Барри
Кемп
- ММПродюсер
Марвин
Минофф
- Продюсер
Чарльз
Невирт
- ДЦМонтажёр
Дон
Циммерман
- ФПОператор
Фидон
Папамайкл
- МШКомпозитор
Марк
Шейман