Цель вижу (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Цель вижу
Военный, Драма88 мин18+
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О фильме
Семь девушек, совсем еще юных, выбрали себе нелегкий путь: в начале Великой Отечественной войны они окончили школу снайперов и сразу отправились на фронт. И вот они уже совсем одни пред лицом многочисленных врагов. Как поступить: бежать и спасаться, пока еще есть время, или смело шагнуть навстречу гибели?
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ЕСРежиссёр
Евгений
Сокуров
- НААктриса
Наталья
Анисимова
- Актёр
Александра
Булычёва
- ЭШАктриса
Эльвира
Шияпова
- ЕЦАктриса
Елена
Цыплакова
- Актёр
Сергей
Удовик
- ВОАктриса
Варвара
Обидор
- ЕМАктриса
Екатерина
Муратова
- АЛАктриса
Анастасия
Лашкова
- ТОАктриса
Татьяна
Опарина-Кошеляева
- Актёр
Сергей
Жарков
- ЕССценарист
Евгений
Сокуров
- АСПродюсер
Алексей
Сафронов
- ОСПродюсер
Ольга
Степанцова
- ВЩПродюсер
Владимир
Щербин
- ГБОператор
Георгий
Блинов
- ОВКомпозитор
Олег
Воляндо
- РАКомпозитор
Роман
Артюхов
- СЩКомпозитор
Сергей
Щербин