Семь девушек, совсем еще юных, выбрали себе нелегкий путь: в начале Великой Отечественной войны они окончили школу снайперов и сразу отправились на фронт. И вот они уже совсем одни пред лицом многочисленных врагов. Как поступить: бежать и спасаться, пока еще есть время, или смело шагнуть навстречу гибели?

