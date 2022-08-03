Цель вижу
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Цель вижу

Цель вижу (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Цель вижу
Военный, Драма88 мин18+

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О фильме

Семь девушек, совсем еще юных, выбрали себе нелегкий путь: в начале Великой Отечественной войны они окончили школу снайперов и сразу отправились на фронт. И вот они уже совсем одни пред лицом многочисленных врагов. Как поступить: бежать и спасаться, пока еще есть время, или смело шагнуть навстречу гибели?

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Цель вижу»