Царь горы (фильм, 1993) смотреть онлайн

Детство Эрона пришлось на тридцатые годы нашего столетия, годы Великой американской депрессии. Выпавшие на его долю несчастья закаляют его. Благодаря смекалке и находчивости Эрону удается не только преодолеть трудности, но и во многом преуспеть и многое понять в окружающем мире.

