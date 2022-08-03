Царь горы (фильм, 1993) смотреть онлайн
1993, King of the Hill
Драма, Исторический98 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Детство Эрона пришлось на тридцатые годы нашего столетия, годы Великой американской депрессии. Выпавшие на его долю несчастья закаляют его. Благодаря смекалке и находчивости Эрону удается не только преодолеть трудности, но и во многом преуспеть и многое понять в окружающем мире.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Драма
КачествоSD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Содерберг
- ДБАктёр
Джесси
Брэдфорд
- Актёр
Ерун
Краббе
- ЛААктриса
Лиза
Айкхорн
- КААктриса
Карен
Аллен
- СГАктёр
Сполдинг
Грей
- Актриса
Элизабет
Макговерн
- КБАктёр
Камерон
Бойд
- Актёр
Эдриан
Броуди
- Актёр
Джо
Крест
- ДМАктёр
Джон
МакКоннелл
- АХСценарист
А.Э.
Хотчнер
- Сценарист
Стивен
Содерберг
- АБПродюсер
Альберт
Бергер
- РЙПродюсер
Рон
Йеркса
- ДХПродюсер
Джон
Харди
- БРХудожник
Билл
Ри
- СЛХудожница
Сьюзэн
Лайолл
- Монтажёр
Стивен
Содерберг
- ЭДОператор
Эллиот
Дэвис
- КМКомпозитор
Клифф
Мартинес