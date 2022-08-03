Царь горы
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Царь горы

Царь горы (фильм, 1993) смотреть онлайн

1993, King of the Hill
Драма, Исторический98 мин18+

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О фильме

Детство Эрона пришлось на тридцатые годы нашего столетия, годы Великой американской депрессии. Выпавшие на его долю несчастья закаляют его. Благодаря смекалке и находчивости Эрону удается не только преодолеть трудности, но и во многом преуспеть и многое понять в окружающем мире.

Страна
США
Жанр
Исторический, Драма
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Царь горы»