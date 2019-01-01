Трудности адаптации
Wink
Фильмы
Трудности адаптации
2019, Lost Transmissions
Драмы99 мин18+

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Трудности адаптации (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Когда известный музыкальный продюсер, страдающий психическим расстройством, перестает принимать лекарства, его друзья отправляются за ним по клубам Лос-Анджелеса.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Трудности адаптации»

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