Трудное счастье (фильм, 1958) смотреть онлайн

Трудное счастье

Трудное счастье (фильм, 1958)

1958, Трудное счастье
Драма12+
О фильме

В годы гражданской войны, странствуя с родными по степям южной России, цыганенок Коля Нагорный отбился от табора и попал в русскую деревню. Судьба его оказалась тесно связанной со сложными этапами жизни страны: диверсии кулаков, убийства, поджоги. Коля становится комсомольцем, его любимая погибает от рук бандитов. Коле пришлось пройти сложный путь борьбы за свое счастье, понять свое место в жизни.

Страна
СССР
Жанр
Драма

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Трудное счастье»