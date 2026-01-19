Трудное счастье (фильм, 1958) смотреть онлайн

В годы гражданской войны, странствуя с родными по степям южной России, цыганенок Коля Нагорный отбился от табора и попал в русскую деревню. Судьба его оказалась тесно связанной со сложными этапами жизни страны: диверсии кулаков, убийства, поджоги. Коля становится комсомольцем, его любимая погибает от рук бандитов. Коле пришлось пройти сложный путь борьбы за свое счастье, понять свое место в жизни.

