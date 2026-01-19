Трудное счастье (фильм, 1958) смотреть онлайн
1958, Трудное счастье
Драма12+
О фильме
В годы гражданской войны, странствуя с родными по степям южной России, цыганенок Коля Нагорный отбился от табора и попал в русскую деревню. Судьба его оказалась тесно связанной со сложными этапами жизни страны: диверсии кулаков, убийства, поджоги. Коля становится комсомольцем, его любимая погибает от рук бандитов. Коле пришлось пройти сложный путь борьбы за свое счастье, понять свое место в жизни.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.8 IMDb
- АСРежиссёр
Александр
Столпер
- Актёр
Михаил
Козаков
- ВААктёр
Валерий
Ашуров
- ВААктёр
Виктор
Авдюшко
- Актёр
Евгений
Леонов
- НГАктриса
Нина
Головина
- ВААктриса
Верико
Анджапаридзе
- АГАктриса
Антонина
Гунченко
- ОЕАктёр
Олег
Ефремов
- НСАктёр
Николай
Сморчков
- РМАктёр
Раднэр
Муратов
- ВРАктриса
Виктория
Радунская
- ВПАктёр
Виталий
Полицеймако
- ПШАктёр
Павел
Шальнов
- СШАктёр
Сергей
Шишко
- Актёр
Николай
Сличенко
- НСАктёр
Николай
Сергеев
- ГСАктёр
Геннадий
Сергеев
- ВЯАктёр
Владимир
Яковлев
- НКАктёр
Никита
Кондратьев
- НЛАктёр
Николай
Луценко
- ЯКАктёр
Януш
Казибеев
- ВЯАктёр
Виктор
Яковлев
- ОПАктриса
Ольга
Петрова
- АКАктёр
Афанасий
Кочетков
- ЮНСценарист
Юрий
Нагибин
- ЛМПродюсер
Лазарь
Милькис
- АХОператор
Александр
Харитонов
- НККомпозитор
Николай
Крюков