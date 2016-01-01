Трудная мишень 2 (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Hard Target 2
Боевики, Триллеры99 мин18+
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Сюжет
Бывший боец смешанных боевых искусств Уэс «Тюремщик» Бэйлор не смог отказать себе в награде в миллион долларов за заключительный бой, предложенный ему в Мьянме. Но когда он является на бой, он узнает, что был обманут и стал объектом охоты на человека. С собой Уэсу дается только вода и заполненный рубинами пояс, который получит последний оставшийся в живых. Бэйлор должен перехитрить хорошо вооруженную группу охотников и в предательском ландшафте джунглей сделать так, чтобы сами преследователи стали добычей.
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Рейтинг
5.0 КиноПоиск
5.2 IMDb
- Режиссёр
Роэль
Рейн
- Актёр
Скотт
Эдкинс
- РНАктёр
Роберт
Неппер
- РМАктриса
Рона
Митра
- АЧАктриса
Анн
Чуонг
- ТМАктёр
Темуэра
Моррисон
- АСАктёр
Адам
Саундерс
- ПХАктёр
Питер
Харди
- ШКАктёр
Шон
Кинэн
- ДТАктёр
Джейми
Тимони
- АЧАктёр
Амарин
Чолвибул
- ДМСценарист
Доминик
Морган
- ДХСценарист
Джордж
Хуанг
- КЛПродюсер
Крис
Ловенштейн
- ОЭПродюсер
Оливер
Экерманн
- ШДПродюсер
Шон
Дэниэл
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- РИМонтажёр
Раду
Ион
- Оператор
Роэль
Рейн
- ДУКомпозитор
Джэк
Уолл