Трудная мишень 2
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Трудная мишень 2

Трудная мишень 2 (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Hard Target 2
Боевики, Триллеры99 мин18+

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Сюжет

Бывший боец смешанных боевых искусств Уэс «Тюремщик» Бэйлор не смог отказать себе в награде в миллион долларов за заключительный бой, предложенный ему в Мьянме. Но когда он является на бой, он узнает, что был обманут и стал объектом охоты на человека. С собой Уэсу дается только вода и заполненный рубинами пояс, который получит последний оставшийся в живых. Бэйлор должен перехитрить хорошо вооруженную группу охотников и в предательском ландшафте джунглей сделать так, чтобы сами преследователи стали добычей.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Трудная мишень 2»

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