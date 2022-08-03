Троцкий (фильм, 2009) смотреть онлайн
6.72009, The Trotsky
Драма, Комедия108 мин18+
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О фильме
17-летний канадец Леон Бронштейн на полном серьезе считает себя молодым Львом Троцким, чья настоящая фамилия также была Бронштейн. Парень начинает подрывную деятельность с забастовки на отцовской фабрике и школьных беспорядков, за что в итоге оказывается высланным из Квебека в Онтарио.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Джейкоб
Тирни
- Актёр
Джей
Барушель
- ДБАктриса
Домини
Блайт
- ЖБАктриса
Женевьев
Бюжо
- АКАктриса
Анна-Мари
Кадьо
- ДКАктёр
Джесси
Камачо
- Актёр
Колм
Фиор
- Актриса
Эмили
Хэмпшир
- ДДАктёр
Дэвид
Джулиан Хёрш
- КХАктриса
Каньехтио
Хорн
- СРАктёр
Сол
Рубинек
- Сценарист
Джейкоб
Тирни
- КТПродюсер
Кевин
Тирни
- МДХудожник
Марио
Давиньон
- ГДОператор
Ги
Дюфо
- МКомпозитор
Малаюбе