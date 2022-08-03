Троцкий
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Троцкий

Троцкий (фильм, 2009) смотреть онлайн

6.72009, The Trotsky
Драма, Комедия108 мин18+

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О фильме

17-летний канадец Леон Бронштейн на полном серьезе считает себя молодым Львом Троцким, чья настоящая фамилия также была Бронштейн. Парень начинает подрывную деятельность с забастовки на отцовской фабрике и школьных беспорядков, за что в итоге оказывается высланным из Квебека в Онтарио.

Страна
Канада
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb