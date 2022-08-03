Троцкий (фильм, 2009) смотреть онлайн

17-летний канадец Леон Бронштейн на полном серьезе считает себя молодым Львом Троцким, чья настоящая фамилия также была Бронштейн. Парень начинает подрывную деятельность с забастовки на отцовской фабрике и школьных беспорядков, за что в итоге оказывается высланным из Квебека в Онтарио.

