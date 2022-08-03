Тропа (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Трое лучших друзей: Кэлвин, Ники и Джесси борются за выживание в мрачном Лос-Анджелесе. Уставшие от проблем в семье и бедности, они ищут спасения в видеоиграх, наркотиках и шумных вечеринках, но они дают только временный эффект облегчения.
СтранаВеликобритания, США, Канада
ЖанрКриминал, Драма
КачествоFull HD, SD
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
4.2 КиноПоиск
2.7 IMDb
- НЭРежиссёр
Набиль
Эльдеркин
- Актёр
Джейкоб
Латимор
- ЧПАктёр
Чарли
Пламмер
- КХАктёр
Келвин
Харрисон мл.
- Актёр
Джон
Корбетт
- ДМАктёр
Джонатан
Мэйджерс
- РГАктриса
Робин
Гивенс
- Актриса
Эмбер
Хёрд
- Актёр
Терренс
Ховард
- ДГАктёр
Дэвид
Гарелик
- МХАктриса
Мэдисен
Хилл
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- ИСАктёр дубляжа
Илья
Сланевский
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- АМХудожница
Алана
Морсхэд
- ДХКомпозитор
Дэниэл
Хит