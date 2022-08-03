Трое лучших друзей: Кэлвин, Ники и Джесси борются за выживание в мрачном Лос-Анджелесе. Уставшие от проблем в семье и бедности, они ищут спасения в видеоиграх, наркотиках и шумных вечеринках, но они дают только временный эффект облегчения.

