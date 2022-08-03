Тропа
Wink
Фильмы
Тропа
7.22019, Gully
Драма, Криминал80 мин18+

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Тропа (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Трое лучших друзей: Кэлвин, Ники и Джесси борются за выживание в мрачном Лос-Анджелесе. Уставшие от проблем в семье и бедности, они ищут спасения в видеоиграх, наркотиках и шумных вечеринках, но они дают только временный эффект облегчения.

Страна
Великобритания, США, Канада
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
2.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тропа»