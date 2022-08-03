Трое из Простоквашино
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Трое из Простоквашино

Трое из Простоквашино (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

9.61978, Трое из Простоквашино
Мультфильм, Для самых маленьких17 мин0+

О фильме

Жил-был мальчик по прозвищу Дядя Федор. Он очень любил животных, но его родители и слышать ничего не хотели о том, чтобы в их квартире завелся кто-то хвостатый и лохматый. И пришлось Дяде Федору со своими новыми приятелями — котом Матроскиным и песиком Шариком — отправиться в деревню Простоквашино.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
Качество
Full HD
Время
17 мин / 00:17

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
8.1 IMDb