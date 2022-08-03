Трое из Простоквашино (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно
9.61978, Трое из Простоквашино
Мультфильм, Для самых маленьких17 мин0+
О фильме
Жил-был мальчик по прозвищу Дядя Федор. Он очень любил животных, но его родители и слышать ничего не хотели о том, чтобы в их квартире завелся кто-то хвостатый и лохматый. И пришлось Дяде Федору со своими новыми приятелями — котом Матроскиным и песиком Шариком — отправиться в деревню Простоквашино.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
КачествоFull HD
Время17 мин / 00:17
Рейтинг
8.8 КиноПоиск
8.1 IMDb