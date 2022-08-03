Фильм Триумф (2020)
О фильме
Неудачливый актер Этьен берется за создание театральной труппы из сомнительного вида заключенных. Вместе им предстоит поставить знаменитую пьесу Самюэля Беккета «В ожидании Годо». У Этьена есть всего полгода, чтобы сделать из отъявленных маргиналов настоящих артистов, а самому стать режиссером. Удастся ли это Этьену?
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ЭКРежиссёр
Эммануэль
Курколь
- Актёр
Кад
Мерад
- ДААктёр
Давид
Айала
- ЛЧАктёр
Ламин
Чиссоко
- СХАктёр
Софьян
Хаммес
- ПЛАктёр
Пьер
Лоттен
- ВНАктёр
Вабинле
Набье
- АМАктёр
Александр
Медведев
- СБАктёр
Саид
Беншнафа
- МААктриса
Марина
Анд
- ЛСАктёр
Лоран
Стокер
- ХАСценарист
Халед
Амара
- ЭКСценарист
Эммануэль
Курколь
- ТдСценарист
Тьерри
де Карбонньере
- ЖЙСценарист
Жан
Йонссон
- МБПродюсер
Марк
Бордюр
- РГПродюсер
Робер
Гедигян
- ДБПродюсер
Дэни
Бун
- ЯМОператор
Янн
Марито