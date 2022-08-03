Фильм Триумф (2020)

Неудачливый актер Этьен берется за создание театральной труппы из сомнительного вида заключенных. Вместе им предстоит поставить знаменитую пьесу Самюэля Беккета «В ожидании Годо». У Этьена есть всего полгода, чтобы сделать из отъявленных маргиналов настоящих артистов, а самому стать режиссером. Удастся ли это Этьену?

