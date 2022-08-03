Триумф
Wink
Фильмы
Триумф
8.62020, Un triomphe
Драма, Комедия102 мин18+

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Фильм Триумф (2020)

О фильме

Неудачливый актер Этьен берется за создание театральной труппы из сомнительного вида заключенных. Вместе им предстоит поставить знаменитую пьесу Самюэля Беккета «В ожидании Годо». У Этьена есть всего полгода, чтобы сделать из отъявленных маргиналов настоящих артистов, а самому стать режиссером. Удастся ли это Этьену?

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Триумф»