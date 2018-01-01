Актёры и съёмочная группа фильма «Триумф»
Актёры
АктёрÉtienne Carboni
Кад МерадKad Merad
АктёрPatrick Le Querrec
Давид АйалаDavid Ayala
АктёрAlex
Ламин ЧиссокоLamine Cissokho
АктёрKamel Ramdane
Софьян ХаммесSofian Khammes
АктёрJordan Fortineau
Пьер ЛоттенPierre Lottin
АктёрMoussa Traoré
Вабинле НабьеWabinlé Nabié
АктёрBoïko (в титрах: Alexandre Medvedev)
Александр МедведевAleksandr Medvedev
АктёрNabil Jouhari (в титрах: Saïd 'Benco' Benchnafa)
Саид БеншнафаSaïd Benchnafa
АктрисаAriane (в титрах: Marina Hands de la Comédie Française)
Марина АндMarina Hands
АктёрStéphane (в титрах: Laurent Stocker de la Comédie Française)