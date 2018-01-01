Wink
Триумф
Актёры и съёмочная группа фильма «Триумф»

Актёры и съёмочная группа фильма «Триумф»

Режиссёры

Эммануэль Курколь

Emmanuel Courcol
Режиссёр

Актёры

Кад Мерад

Kad Merad
АктёрÉtienne Carboni
Давид Айала

David Ayala
АктёрPatrick Le Querrec
Ламин Чиссоко

Lamine Cissokho
АктёрAlex
Софьян Хаммес

Sofian Khammes
АктёрKamel Ramdane
Пьер Лоттен

Pierre Lottin
АктёрJordan Fortineau
Вабинле Набье

Wabinlé Nabié
АктёрMoussa Traoré
Александр Медведев

Aleksandr Medvedev
АктёрBoïko (в титрах: Alexandre Medvedev)
Саид Беншнафа

Saïd Benchnafa
АктёрNabil Jouhari (в титрах: Saïd 'Benco' Benchnafa)
Марина Анд

Marina Hands
АктрисаAriane (в титрах: Marina Hands de la Comédie Française)
Лоран Стокер

Laurent Stocker
АктёрStéphane (в титрах: Laurent Stocker de la Comédie Française)

Сценаристы

Халед Амара

Khaled Amara
Сценарист
Эммануэль Курколь

Emmanuel Courcol
Сценарист
Тьерри де Карбонньере

Thierry de Carbonnières
Сценарист
Жан Йонссон

Jan Jönson
Сценарист

Продюсеры

Марк Бордюр

Marc Bordure
Продюсер
Робер Гедигян

Robert Guédiguian
Продюсер
Дэни Бун

Dany Boon
Продюсер

Операторы

Янн Марито

Yann Maritaud
Оператор