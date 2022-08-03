Тринадцать (фильм, 2010) смотреть онлайн

Молодой парень по имени Винс случайно узнает быстрый способ разбогатеть. И, сам того не подозревая, ввязывается в смертельно опасную игру — русскую рулетку. Подпольный тотализатор, мир власти, денег и насилия, где люди убивают людей. В этой игре Винсу выпадает «счастливый» тринадцатый номер. Курок его револьвера уже взведен. С каждым выстрелом все меньше шансов выжить, и все больше хочется жить… Но даже если убьешь ты, это еще не значит, что ты останешься жив.

