Wink
Фильмы
Тринадцать

Тринадцать (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, 13
Триллер93 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Молодой парень по имени Винс случайно узнает быстрый способ разбогатеть. И, сам того не подозревая, ввязывается в смертельно опасную игру — русскую рулетку. Подпольный тотализатор, мир власти, денег и насилия, где люди убивают людей. В этой игре Винсу выпадает «счастливый» тринадцатый номер. Курок его револьвера уже взведен. С каждым выстрелом все меньше шансов выжить, и все больше хочется жить… Но даже если убьешь ты, это еще не значит, что ты останешься жив.

Страна
США
Жанр
Триллер
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тринадцать»