Три (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Вдохновленный реальными событиями триллер о преследовании убийцы-людоеда, орудовавшего в Казахской ССР в преддверии Олимпиады. Шер — молодой следователь, пришедший в милицию в тяжелые времена. В городе Каскелен �пропадают женщины, чьи останки потом находят в округе. Серийный убийца расчленяет и поедает своих жертв, но у милиции слишком мало опыта работы с подобными делами. Однако на носу Олимпиада, и руководство хочет во что бы то ни стало поймать злодея. Шер и лично вязан с происходящим — у него пропадает сестра, так что, скорее всего, ее ждет жуткая участь.
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Информация
СтранаКазахстан, Южная Корея, Узбекистан
КачествоFull HD
ЖанрыКриминал, Де�тективы, Триллеры
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb
- РПРежиссёр
Руслан
Пак
- Актёр
Аскар
Ильясов
- Актёр
Игорь
Савочкин
- ЖААктёр
Жандос
Айбасов
- СЕАктриса
Самал
Еслямова
- ТТАктриса
Толганай
Талгат
- НСАктёр
Нуржан
Садыбеков
- ШСАктёр
Шарим
Сарыбаев
- МВАктриса
Майя
Веронская
- ЕТАктёр
Ержан
Тусупов
- ШПАктёр
Шерхан
Пирназаров
- АОСценарист
Анна
Овчарова
- РПСценарист
Руслан
Пак
- РППродюсер
Руслан
Пак
- СЁМонтажёр
Сон
Ён-джи
- РПМонтажёр
Руслан
Пак
- КХОператор
Ким
Хён-джун