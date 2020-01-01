Три (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Вдохновленный реальными событиями триллер о преследовании убийцы-людоеда, орудовавшего в Казахской ССР в преддверии Олимпиады. Шер — молодой следователь, пришедший в милицию в тяжелые времена. В городе Каскелен �пропадают женщины, чьи останки потом находят в округе. Серийный убийца расчленяет и поедает своих жертв, но у милиции слишком мало опыта работы с подобными делами. Однако на носу Олимпиада, и руководство хочет во что бы то ни стало поймать злодея. Шер и лично вязан с происходящим — у него пропадает сестра, так что, скорее всего, ее ждет жуткая участь.



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