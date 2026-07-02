Биография

Жандос Айбасов — казахский актер, каскадер, режиссер и продюсер. Родился в Алматы 30 июня 1989 года. Заниматься кинопроизводством в юности Жандос не мечтал, однако увлекался изобразительным искусством. После школы он поступил в Алматинский колледж декоративно-прикладного искусства, где успешно получил диплом ювелира. В студенчестве пробовал себя в качестве художника. Спустя некоторое время заинтересовался режиссурой и решил изучать ее в Национальной академии искусств имени Жургенова. Первый опыт кинопроизводства он получил, работая помощником режиссера в проекте «Дорога». В качестве актера Жандос Айбасов впервые попробовал себя в 2013 году, исполнив одну из основных ролей в картине «Он и она». С 2014 он работал над производством сериала «Марко Поло». В том же году он исполнил главную роль в картине «Ограбление по-казахски». В 2016 актер появился в известных лентах «Районы» и «Тараз». Еще через четыре года он сыграл в картинах «Три» и «Большая маленькая жизнь». В 2022 вышел фильм «Вперед» с его участием. Также он известен своими ролями в проектах «Жизнь после», MEOW, Senbe и «”Беркут”. Отряд специального назначения». Среди знаковых режиссерских работ Жандоса выделяется сериал «Нархоз».