Вперед! (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Казахская спортивная драма о двух братьях-преступниках, у которых появляется шанс все изменить и попасть на крупные соревнования. Потеряв отца, братья Аскар и Бекзат оказываются на обочине жизни. Чтобы прокормить себя, они начинают заниматься грабежами, в чем им помогает врожденный талант к бегу. Именно он привлекает внимание тренера по легкой атлетике, который замечает в молодых людях потенциал в большом спорте. Скоро состоится марафон, участникам которого предоставится возможность победить мирового чемпиона. Но положение братьев становится сложнее, когда оба влюбляются в дочь тренера Малику.



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