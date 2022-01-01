Вперед!
Wink
Фильмы
Вперед!
8.62022, Алға
Драмы, Криминал91 мин16+
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Вперед! (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Казахская спортивная драма о двух братьях-преступниках, у которых появляется шанс все изменить и попасть на крупные соревнования. Потеряв отца, братья Аскар и Бекзат оказываются на обочине жизни. Чтобы прокормить себя, они начинают заниматься грабежами, в чем им помогает врожденный талант к бегу. Именно он привлекает внимание тренера по легкой атлетике, который замечает в молодых людях потенциал в большом спорте. Скоро состоится марафон, участникам которого предоставится возможность победить мирового чемпиона. Но положение братьев становится сложнее, когда оба влюбляются в дочь тренера Малику.

Вперед! смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Казахстан
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вперед!»

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