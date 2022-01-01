Вперед! (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Казахская спортивная драма о двух братьях-преступниках, у которых появляется шанс все изменить и попасть на крупные соревнования. Потеряв отца, братья Аскар и Бекзат оказываются на обочине жизни. Чтобы прокормить себя, они начинают заниматься грабежами, в чем им помогает врожденный талант к бегу. Именно он привлекает внимание тренера по легкой атлетике, который замечает в молодых людях потенциал в большом спорте. Скоро состоится марафон, участникам которого предоставится возможность победить мирового чемпиона. Но положение братьев становится сложнее, когда оба влюбляются в дочь тренера Малику.
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ЕНРежиссёр
Ернар
Нургалиев
- ЖААктёр
Жандос
Айбасов
- ЕСАктёр
Ербол
Семкулов
- ЕЖАктёр
Ерик
Жолжаксынов
- ККАктриса
Карина
Кудекова
- МАСценарист
Максим
Акбаров
- ААСценарист
Ауэз
Ауэзов
- ТАСценарист
Тимур
Акбаров
- АГСценарист
Александр
Гольцев
- МАПродюсер
Максим
Акбаров
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- АДОператор
Азамат
Дулатов
- РАКомпозитор
Ренат
Аубакиров
- ЕККомпозитор
Ерболат
Кудайбергенов