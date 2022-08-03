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Три сердца

Три сердца (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, 3 coeurs
Драма, Мелодрама104 мин18+

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О фильме

Опоздав на обратный поезд в Париж, ночью в провинциальном городе Марк встречает Сильви. Они бродят по улицам до утра, разговаривают обо всем. Марк садится на первый поезд и договаривается с Сильви о встрече в Париже. Сильви приходит на встречу, а Марк - нет. Он ищет еe и встречает другую женщину, Софи, не зная о том, что это сестра Сильви.

Страна
Бельгия, Германия, Франция
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Три сердца»