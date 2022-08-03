Три сердца (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, 3 coeurs
Драма, Мелодрама104 мин18+
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О фильме
Опоздав на обратный поезд в Париж, ночью в провинциальном городе Марк встречает Сильви. Они бродят по улицам до утра, разговаривают обо всем. Марк садится на первый поезд и договаривается с Сильви о встрече в Париже. Сильви приходит на встречу, а Марк - нет. Он ищет еe и встречает другую женщину, Софи, не зная о том, что это сестра Сильви.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb
- БЖРежиссёр
Бенуа
Жако
- БПАктёр
Бенуа
Пульворд
- Актриса
Шарлотта
Генсбур
- Актриса
Кьяра
Мастроянни
- КДАктриса
Катрин
Денёв
- АМАктёр
Андре
Маркон
- ПМАктёр
Патрик
Милле
- СВАктёр
Седрик
Виейра
- ТДАктёр
Тома
Доре
- ФЛАктёр
Френсис
Леплей
- ЖКАктёр
Жан-Луис
Кроке
- ЖБСценарист
Жюльен
Буаван
- БЖСценарист
Бенуа
Жако
- ЭВПродюсер
Эдуард
Вейл
- АВАктёр дубляжа
Артемий
Веселов
- АСАктриса дубляжа
Анна
Слынько
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- СШАктриса дубляжа
Светлана
Шейченко
- ВМАктёр дубляжа
Вадим
Малышев
- КЛХудожница
Катрин
Летерье
- ЖХОператор
Жюльен
Хирш
- БККомпозитор
Бруно
Куле