8.92021, D'Artacán y los tres Mosqueperros
Мультфильм84 мин6+
Три мушкетера (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Амбициозный щенок Д’Артаньгав отправляется в Париж, чтобы воплотить свою самую заветную мечту — стать королевским мушкетером. Героя ждут невероятные — опасные, но очень веселые — приключения в компании новых друзей, вместе с которыми ему предстоит отстоять добро и справедливость и защитить короля от злобного кардинала Ришелье. Коварный план по захвату власти удастся сорвать только если Д’Артаньгав и мушкетеры выступят… один за всех и все за одного!
СтранаИспания
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
5.2 IMDb
- СХРежиссёр
Стивен
Хьюз
- МААктёр
Мигель
Анхель Перес
- ГХАктёр
Габриэль
Хименес
- ХПАктёр
Хуан
Перучо
- ХЛАктёр
Хосе
Луис Перес Рейна
- ХААктёр
Хуан
Арройо
- ЭХАктёр
Эдуардо
Ховер
- ГКАктриса
Глория
Камара
- АРАктёр
Антонио
Рамирес
- АЭАктриса
Ана
Эстер Альборг
- АМАктриса
Ана
Мария Мари
- ДЛСценарист
Дуглас
Лангдэйл
- АДСценарист
Александр
Дюма отец
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- МХКомпозитор
Манель
Хиль Инглада