Три мушкетера (фильм, 2021) смотреть онлайн

8.92021, D'Artacán y los tres Mosqueperros
Мультфильм84 мин6+

О фильме

Амбициозный щенок Д’Артаньгав отправляется в Париж, чтобы воплотить свою самую заветную мечту — стать королевским мушкетером. Героя ждут невероятные — опасные, но очень веселые — приключения в компании новых друзей, вместе с которыми ему предстоит отстоять добро и справедливость и защитить короля от злобного кардинала Ришелье. Коварный план по захвату власти удастся сорвать только если Д’Артаньгав и мушкетеры выступят… один за всех и все за одного!

Страна
Испания
Жанр
Мультфильм
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Три мушкетера»