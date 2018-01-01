Wink
Детям
Три мушкетера. Микки, Дональд, Гуфи
Актёры и съёмочная группа фильма «Три мушкетера. Микки, Дональд, Гуфи»

Актёры и съёмочная группа фильма «Три мушкетера. Микки, Дональд, Гуфи»

Актёры

Уэйн Оллвэйн

Wayne Allwine
АктёрMickey Mouse
Тони Ансельмо

Tony Anselmo
АктёрDonald Duck
Билл Фармер

Bill Farmer
АктёрGoofy / Pluto / дополнительные голоса
Расси Тейлор

Russi Taylor
АктрисаMinnie
Тресс МакНилл

Tress MacNeille
АктрисаDaisy
Джим Каммингс

Jim Cummings
АктёрPete
Эйприл Уинчелл

April Winchell
АктрисаClarabelle / дополнительные голоса
Джефф Беннетт

Jeff Bennett
АктёрThe Beagle Boys / дополнительные голоса
Морис ЛаМарш

Maurice LaMarche
АктёрThe Beagle Boys / дополнительные голоса
Роб Полсен

Rob Paulsen
АктёрThe Troubadour

Сценаристы

Дэвид М. Эванс

David Mickey Evans
Сценарист
Робин Кингсленд

Robin Kingsland
Сценарист
Александр Дюма отец

Alexandre Dumas
Сценарист

Актёры дубляжа

Максим Сергеев

Актёр дубляжа
Игорь Головин

Актёр дубляжа
Сауле Искакова

Актриса дубляжа
Снежина Копрова

Актриса дубляжа
Вадим Никитин

Актёр дубляжа

Художники

Боб Кляйн

Bob Kline
Художник

Монтажёры

Брэт Марнелл

Bret Marnell
Монтажёр

Композиторы

Брюс Бротон

Bruce Broughton
Композитор