Три дровосека (фильм, 1959) смотреть онлайн бесплатно
Мультфильм, Советские мультфильмы10 мин0+
О фильме
По мотивам сказки «Пузырь, Соломинка и Лапоть».
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоFull HD
Время10 мин / 00:10
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ЛАРежиссёр
Леонид
Амальрик
- БТАктёр
Борис
Толмазов
- Актёр
Георгий
Вицин
- АХАктёр
Александр
Ханов
- ЕПАктриса
Елена
Понсова
- СБСценарист
Сюзанна
Бялковская
- АССценарист
Анатолий
Сазонов
- ОГХудожник
Ольга
Геммерлинг
- ЕТХудожник
Елена
Танненберг
- ИКХудожница
И.
Кускова
- КМХудожник
Константин
Малышев
- МДОператор
Михаил
Друян
- НБКомпозитор
Никита
Богословский