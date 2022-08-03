Тот, кто меня слышит (Потерянные части) (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.92019, The Parts You Lose
Триллер, Криминал90 мин18+
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О фильме
Юный Уэсли из Северной Дакоты с детства страдает от глухоты, учится в спецшколе и терпит издевательства тирана-отца, считающего сына ущербным. Однажды, возвращаясь домой, мальчик видит раненого мужчину и решает ему помочь. Он прячет незнакомца в сарае и начинает носить ему еду. Окрепнув, раненый становится для Уэсли настоящим другом и во многом заменяет ему отца, но их дружбе угрожают люди, разыскивающие мужчину.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ККРежиссёр
Кристофер
Кентвелл
- АПАктёр
Аарон
Пол
- СМАктёр
Скут
Макнэри
- Актриса
Мэри
Элизабет Уинстэд
- ДМАктёр
Дэнни
Мерфи
- ДБАктёр
Дэвид
Браун
- ЧПАктриса
Чарли
Парк
- ДУАктриса
Джейн
У
- ДЛСценарист
Даррен
Лемке
- Продюсер
Марк
Джонсон
- АППродюсер
Аарон
Пол
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ЕТАктриса дубляжа
Екатерина
Тихомирова
- ССАктёр дубляжа
Степан
Середа
- Актриса дубляжа
Виталия
Корниенко
- СМХудожница
Сара
МакКадден