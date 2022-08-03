Тот, кто меня слышит (Потерянные части)
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Тот, кто меня слышит (Потерянные части)

Тот, кто меня слышит (Потерянные части) (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.92019, The Parts You Lose
Триллер, Криминал90 мин18+

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О фильме

Юный Уэсли из Северной Дакоты с детства страдает от глухоты, учится в спецшколе и терпит издевательства тирана-отца, считающего сына ущербным. Однажды, возвращаясь домой, мальчик видит раненого мужчину и решает ему помочь. Он прячет незнакомца в сарае и начинает носить ему еду. Окрепнув, раненый становится для Уэсли настоящим другом и во многом заменяет ему отца, но их дружбе угрожают люди, разыскивающие мужчину.

Страна
США, Канада
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тот, кто меня слышит (Потерянные части)»