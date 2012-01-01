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Торжественный финал

Торжественный финал (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Grand Piano
Триллеры86 мин18+

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Сюжет

История знаменитого пианиста, который на много лет оказывается отлученным от концертной деятельности из-за патологической боязни сцены. Когда же, наконец, ему удается преодолеть свой страх и выступить перед публикой, он вдруг узнает, что попал в смертельную ловушку.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Торжественный финал»

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