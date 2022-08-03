Top Gear / Топ Гир в Бирме HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

Это специальный выпуск Top Gear, в нем нет гостей. Ведущие Top Gear, Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй приезжают в Бирму на трех старых грузовиках, так как продюсеры решили, что пора ведущим попробовать себя в роли дальнобойщиков.



