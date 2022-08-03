Wink
Top Gear / Топ Гир в Бирме HD

Top Gear / Топ Гир в Бирме HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, TOP GEAR 2013/14: BURMA SPECIAL (120' VERSION)
Документальный120 мин12+

О фильме

Это специальный выпуск Top Gear, в нем нет гостей. Ведущие Top Gear, Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй приезжают в Бирму на трех старых грузовиках, так как продюсеры решили, что пора ведущим попробовать себя в роли дальнобойщиков.

Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
120 мин / 02:00

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Top Gear / Топ Гир в Бирме HD»