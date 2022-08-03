Top Gear / Топ Гир в Бирме HD (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, TOP GEAR 2013/14: BURMA SPECIAL (120' VERSION)
Документальный120 мин12+
О фильме
Это специальный выпуск Top Gear, в нем нет гостей. Ведущие Top Gear, Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй приезжают в Бирму на трех старых грузовиках, так как продюсеры решили, что пора ведущим попробовать себя в роли дальнобойщиков.
СтранаВеликобритания
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время120 мин / 02:00
8.6 КиноПоиск
8.7 IMDb
- БКРежиссёр
Брайан
Клейн
- РХАктёр
Ричард
Хаммонд
- ДКАктёр
Джереми
Кларксон
- ДМАктёр
Джеймс
Мэй
- САктёр
Стиг
- БКАктёр
Бен
Коллинз
- КХАктёр
Крис
Харрис
- ПМАктёр
Патрик
МакГиннесс
- Актёр
Мэтт
ЛеБлан
- ДБСценарист
Дэнни
Бэйкер
- ПКСценарист
Пол
Керенса
- ЭУПродюсер
Энди
Уилман
- АРПродюсер
Алекс
Рентон
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- Актёр дубляжа
Вадим
Медведев
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ЭБМонтажёр
Энди
Баттен-Фостер
- КХКомпозитор
Кристиан
Хенсон
- РКомпозитор
Рафферти
- ПФКомпозитор
Пол
Фаррер