Том Сойер (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.02011, Tom Sawyer
Приключения, Семейные106 мин0+
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Сюжет
Кто не знает веселых забияк Тома Сойера и Гекльберри Финна, живущих на берегу реки Миссисипи? Верным друзьям всегда есть чем заняться: будь то игры в пиратов, кража яблок или варенья из чулана, рыбалка, а также подшучивания над взрослыми. Безудержная фантазия приводит Тома и Гека ночью на кладбище, где они становятся свидетелями таинственного преступления, с которого и начинаются невероятные приключения…
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Информация
СтранаГермания, Румыния
КачествоSD
ЖанрыСемейные, Приключения, Драмы
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ГХРежиссёр
Гермина
Хунтгебурт
- ЛХАктёр
Луис
Хофман
- ЛЗАктёр
Леон
Зайдель
- ХМАктриса
Хайке
Макач
- БФАктёр
Бенно
Фюрман
- ЙКАктёр
Йоахим
Круль
- ПЛАктёр
Петер
Ломайер
- ХШАктёр
Хиннерк
Шёнеман
- Актёр
Сильвестр
Грот
- ТШАктёр
Томас
Шмаузер
- АМАктёр
Аднан
Марал
- МТСценарист
Марк
Твен
- ККПродюсер
Корнелиус
Конрад
- БХПродюсер
Беньямин
Херман
- ЙКПродюсер
Йорн
Кламрот
- ТБАктёр дубляжа
Тихон
Бузников
- ВБАктёр дубляжа
Василий
Брыков
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ТХОператор
Те
Хау Нго