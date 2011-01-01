Том Сойер
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Том Сойер

Том Сойер (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.02011, Tom Sawyer
Приключения, Семейные106 мин0+

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Сюжет

Кто не знает веселых забияк Тома Сойера и Гекльберри Финна, живущих на берегу реки Миссисипи? Верным друзьям всегда есть чем заняться: будь то игры в пиратов, кража яблок или варенья из чулана, рыбалка, а также подшучивания над взрослыми. Безудержная фантазия приводит Тома и Гека ночью на кладбище, где они становятся свидетелями таинственного преступления, с которого и начинаются невероятные приключения…

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Том Сойер»

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