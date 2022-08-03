Том и Джерри: Шерлок Холмс (фильм, 2010) смотреть онлайн

Том и Джерри: Шерлок Холмс
Том и Джерри: Шерлок Холмс

8.42010, Tom & Jerry Meet Sherlock Holmes
Мультфильм47 мин0+

О фильме

В центре Лондона похищен драгоценный камень, Скотланд Ярд сбит с толку и несправедливо обвиняет в преступлении прекрасную певицу Ред. Лишь легендарный Шерлок Холмс с помощью своего ассистента Доктора Ватсона может найти настоящего вора. Ну и, конечно. Том и Джерри.

Страна
США
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb

