Том и Джерри: Шерлок Холмс (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.42010, Tom & Jerry Meet Sherlock Holmes
Мультфильм47 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В центре Лондона похищен драгоценный камень, Скотланд Ярд сбит с толку и несправедливо обвиняет в преступлении прекрасную певицу Ред. Лишь легендарный Шерлок Холмс с помощью своего ассистента Доктора Ватсона может найти настоящего вора. Ну и, конечно. Том и Джерри.
СтранаСША
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время47 мин / 00:47
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb
- СБРежиссёр
Спайк
Брандт
- ДСРежиссёр
Джефф
Сергей
- МЙАктёр
Майкл
Йорк
- Актёр
Малкольм
Макдауэлл
- ДРАктёр
Джон
Рис-Дэвис
- ГГАктриса
Грэй
Гриффин
- ДБАктёр
Джефф
Бергман
- Актёр
Фил
ЛаМарр
- ГЭАктёр
Грег
Эллис
- ДХАктёр
Джесс
Харнелл
- РМАктёр
Ричард
Макгонагл
- КСАктриса
Кэт
Суси
- ЭКСценарист
Эрл
Кресс
- ДБСценарист
Джозеф
Барбера
- УХСценарист
Уильям
Ханна
- БППродюсер
Бобби
Пейдж
- СРПродюсер
Сэм
Реджистер
- АБПродюсер
Алан
Барнетт
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- РСМонтажёр
Роберт
С. Бирчард