Том и Джерри и Волшебник из страны Оз
Актёры и съёмочная группа фильма «Том и Джерри и Волшебник из страны Оз»

Режиссёры

Спайк Брандт

Spike Brandt
Режиссёр
Тони Червоне

Tony Cervone
Режиссёр

Актёры

Грэй Гриффин

Grey Griffin
АктрисаDorothy
Никки Янофски

Nikki Yanofsky
АктрисаDorothy
Джо Аляски

Joe Alaskey
АктёрThe Wizard of Oz / Butch / Droopy
Майкл Гоф

Michael Gough
АктёрThe Scarecrow
Роб Полсен

Rob Paulsen
АктёрThe Tin Man
Тодд Стэшвик

Todd Stashwick
АктёрThe Cowardly Lion
Фрэнсис Конрой

Frances Conroy
АктрисаAuntie Em / Glinda
Лорейн Ньюмен

Laraine Newman
АктрисаThe Wicked Witch of The West / Miss Gulch
Стивен Рут

Stephen Root
АктёрUncle Henry / Crows
Кэт Суси

Kath Soucie
АктрисаTuffy the Munchkin Mouse

Сценаристы

Джин Грилло

Gene Grillo
Сценарист

Продюсеры

Спайк Брандт

Spike Brandt
Продюсер
Алан Барнетт

Alan Burnett
Продюсер
Тони Червоне

Tony Cervone
Продюсер

Художники

Эрик Семонес

Eric Semones
Художник

Монтажёры

Кайл Стэффорд

Kyle Stafford
Монтажёр