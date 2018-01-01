Актёры и съёмочная группа фильма «Том и Джерри и Волшебник из страны Оз»

WinkДетямТом и Джерри и Волшебник из страны ОзАктёры и съёмочная группа фильма «Том и Джерри и Волшебник из страны Оз»
Актёры
АктрисаDorothy
Грэй ГриффинGrey Griffin
АктрисаDorothy
Никки ЯнофскиNikki Yanofsky
АктёрThe Wizard of Oz / Butch / Droopy
Джо АляскиJoe Alaskey
АктёрThe Scarecrow
Майкл ГофMichael Gough
АктёрThe Tin Man
Роб ПолсенRob Paulsen
АктёрThe Cowardly Lion
Тодд СтэшвикTodd Stashwick
АктрисаAuntie Em / Glinda
Фрэнсис КонройFrances Conroy
АктрисаThe Wicked Witch of The West / Miss Gulch
Лорейн НьюменLaraine Newman
АктёрUncle Henry / Crows
Стивен РутStephen Root
АктрисаTuffy the Munchkin Mouse