Токийская невеста (фильм, 2014) смотреть онлайн

Амели полна надежд начать новую жизнь – она едет в Японию, страну своего детства, чтобы найти вдохновение и написать книгу. На новом месте девушка дает объявление о частных уроках французского языка, и ее первым и единственным учеником становится Ринри – очаровательный молодой человек, с которым они вскоре сблизятся. В трудностях перевода, в неловких вечеринках и спонтанных путешествиях Амели откроет для себя невиданную Японию и научится любить.



Токийская невеста смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.