Токийская невеста
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Токийская невеста

Токийская невеста (фильм, 2014) смотреть онлайн

7.92014, Tokyo Fiancée
Мелодрама97 мин18+

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О фильме

Амели полна надежд начать новую жизнь – она едет в Японию, страну своего детства, чтобы найти вдохновение и написать книгу. На новом месте девушка дает объявление о частных уроках французского языка, и ее первым и единственным учеником становится Ринри – очаровательный молодой человек, с которым они вскоре сблизятся. В трудностях перевода, в неловких вечеринках и спонтанных путешествиях Амели откроет для себя невиданную Японию и научится любить.

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Страна
Франция, Бельгия, Канада, Япония
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Токийская невеста»