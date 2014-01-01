Токийская невеста (фильм, 2014) смотреть онлайн
7.92014, Tokyo Fiancée
Мелодрама97 мин18+
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О фильме
Амели полна надежд начать новую жизнь – она едет в Японию, страну своего детства, чтобы найти вдохновение и написать книгу. На новом месте девушка дает объявление о частных уроках французского языка, и ее первым и единственным учеником становится Ринри – очаровательный молодой человек, с которым они вскоре сблизятся. В трудностях перевода, в неловких вечеринках и спонтанных путешествиях Амели откроет для себя невиданную Японию и научится любить.
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Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb
- СЛРежиссёр
Стефан
Либерски
- ПЭАктриса
Полин
Этьен
- ТИАктёр
Таити
Иноуэ
- ЖЛАктриса
Жюли
ЛеБретон
- ЭдАктриса
Элис
де Ланкесэ
- АОАктриса
Акими
Ота
- ХКАктёр
Хироки
Кагэяма
- ТЁАктёр
Токио
Ёкои
- ХААктриса
Хироми
Асаи
- СКАктёр
Синносукэ
Касахара
- МВАктёр
Масаки
Ватанабэ
- СЛСценарист
Стефан
Либерски
- АНСценарист
Амели
Нотомб
- ААПродюсер
Алехандро
Аренас
- Продюсер
Жак-Анри
Бронкар
- ОБПродюсер
Оливье
Бронкар
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Климович
- ДСАктёр дубляжа
Денис
Саков
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- АСАктриса дубляжа
Анна
Слынько
- КГАктёр дубляжа
Константин
Гайдук
- КДХудожница
Клер
Дюбье
- АЛХудожница
Аксель
Ле Дофин
- ФБМонтажёр
Фредерик
Броос