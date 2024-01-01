Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом

Фильм Тогда. Сейчас. Потом

2024, Here
Драма16+
О фильме

Типичная американская гостиная дома в Новой Англии. Его обитатели сменяются на протяжении века. В 1950-х здесь родился мальчик Ричард. В этой комнате проходит его детство и юность, вот он оканчивает школу, а вот — уже приводит в дом невесту Маргарет. Молодая семья обзаводится детьми, здесь проходят все самые счастливые моменты их жизни, и здесь же — грустные. Дети обзаводятся внуками, а Ричард и Маргарет начинают понимать, что их время уходит.

Страна
США, Канада
Жанр
Драма
Качество
Full HD

