То лето страсти
Актёры и съёмочная группа фильма «То лето страсти»

Актёры и съёмочная группа фильма «То лето страсти»

Режиссёры

Филипп Гаррель

Philippe Garrel
Режиссёр

Актёры

Моника Беллуччи

Monica Bellucci
АктрисаAngèle / Frédéric's wife
Луи Гаррель

Louis Garrel
АктёрFrédéric / Angèle's husband
Селин Саллетт

Céline Sallette
АктрисаÉlisabeth / Paul's girlfriend
Жером Робар

Jérôme Robart
АктёрPaul / Élisabeth's boyfriend
Владислав Галар

Vladislav Galard
АктёрRoland / Frédéric's friend
Венсан Макен

Vincent Macaigne
АктёрAchille / Frédéric's friend
Дамьен Монжен

Damien Mongin
АктёрDamien / l'ami commun-mutual friend
Морис Гаррель

Maurice Garrel
АктёрLe grand-père
Бенжамен Абитан

Benjamin Abitan
АктёрUn soldat / A soldier

Сценаристы

Марк Холоденко

Marc Cholodenko
Сценарист
Каролина Деруа-Гаррель

Caroline Deruas-Garrel
Сценарист
Филипп Гаррель

Philippe Garrel
Сценарист

Продюсеры

Эдуард Вейл

Edouard Weil
Продюсер
Кончита Айрольди

Conchita Airoldi
Продюсер
Джорджо Мальюло

Giorgio Magliulo
Продюсер

Монтажёры

Ян Деде

Yann Dedet
Монтажёр

Операторы

Вилли Курант

Willy Kurant
Оператор

Композиторы

Джон Кейл

John Cale
Композитор