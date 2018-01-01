WinkФильмыТо лето страстиАктёры и съёмочная группа фильма «То лето страсти»
Актёры и съёмочная группа фильма «То лето страсти»
Актёры
АктрисаAngèle / Frédéric's wife
Моника БеллуччиMonica Bellucci
АктёрFrédéric / Angèle's husband
Луи ГаррельLouis Garrel
АктрисаÉlisabeth / Paul's girlfriend
Селин СаллеттCéline Sallette
АктёрPaul / Élisabeth's boyfriend
Жером РобарJérôme Robart
АктёрRoland / Frédéric's friend
Владислав ГаларVladislav Galard
АктёрAchille / Frédéric's friend
Венсан МакенVincent Macaigne
АктёрDamien / l'ami commun-mutual friend
Дамьен МонженDamien Mongin
АктёрLe grand-père
Морис ГаррельMaurice Garrel
АктёрUn soldat / A soldier