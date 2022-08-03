То лето страсти (фильм, 2011) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Драма французского режиссера Филиппа Гарреля «То лето страсти» — фильм 2011 года о любви и эмоциональной хрупкости людей, которые пытаются удержать обреченные на распад отношения.
В центре повествования — супружеская пара Фредерик и Анжель. Он — художник, она — известная актриса, отказавшаяся от карьеры ради мужа. У Анжель масса поклонников, и это лишь усиливает ревность и внутренние страхи ее супруга. Параллельно развивается линия Поля и Элизабет — начинающих актеров, которые принимают приглашение пожить в просторной римской квартире Фредерика и Анжель. Физическая близость делает друзей эмоционально зависимыми друг от друга: любое событие, касающееся одного, немедленно отражается на остальных.
Фильм «То лето страсти» понравится ценителям европейских психологических драмы. Это история о том, что любовь может быть разрушительной, а страсть — красивой и мучительной одновременно.
Рейтинг
- ФГРежиссёр
Филипп
Гаррель
- Актриса
Моника
Беллуччи
- Актёр
Луи
Гаррель
- ССАктриса
Селин
Саллетт
- ЖРАктёр
Жером
Робар
- ВГАктёр
Владислав
Галар
- ВМАктёр
Венсан
Макен
- ДМАктёр
Дамьен
Монжен
- МГАктёр
Морис
Гаррель
- БААктёр
Бенжамен
Абитан
- МХСценарист
Марк
Холоденко
- КДСценарист
Каролина
Деруа-Гаррель
- ФГСценарист
Филипп
Гаррель
- ЭВПродюсер
Эдуард
Вейл
- КАПродюсер
Кончита
Айрольди
- ДМПродюсер
Джорджо
Мальюло
- ЯДМонтажёр
Ян
Деде
- ВКОператор
Вилли
Курант
- ДККомпозитор
Джон
Кейл