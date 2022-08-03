7.92021, The Space Between
Драма, Комедия95 мин18+
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То, что между нами (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Трагикомедия о рок-н-рольщике на пенсии. Микки Адамс – настоящая легенда рок-музыки. К сожалению, забытая. Лейбл хочет прекратить сотрудничество с ним, однако сам музыкант от таких новостей не в восторге. Микки пытается удивить продюсеров новыми песнями, но его творчество больше не интересует воротил шоу-бизнеса. Звукозаписывающая компания посылает к Адамсу молодого карьериста Чарли Портера, надеясь, что тот убедит Микки расторгнуть контракт. Чарли из кожи вон лезет, чтобы выполнить задание, но внезапно между Портером и Адамсом возникают приятельские чувства. Чем закончится эта история о нелегком выборе между дружбой и карьерой?
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Рэйчел
Винтер
- КГАктёр
Келси
Грэммер
- ДУАктёр
Джексон
Уайт
- ДГАктриса
Джулия
Голден Теллес
- ПДАктриса
Пэрис
Джексон
- УФАктёр
Уильям
Фихтнер
- ДВАктёр
Джимми
Вальдес
- ГХАктёр
Гэбриел
Хеммет
- ДБАктёр
Даллас
Блейк
- ДБАктёр
Дерек
Берг
- УЭСценарист
Уилл
Элдис
- Продюсер
Рэйчел
Винтер
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ЭРХудожница
Эрика
Райс
- АЦМонтажёр
Адам
Цуккерман
- РККомпозитор
Риверс
Куомо