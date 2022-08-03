То, что между нами (фильм, 2021) смотреть онлайн

Трагикомедия о рок-н-рольщике на пенсии. Микки Адамс – настоящая легенда рок-музыки. К сожалению, забытая. Лейбл хочет прекратить сотрудничество с ним, однако сам музыкант от таких новостей не в восторге. Микки пытается удивить продюсеров новыми песнями, но его творчество больше не интересует воротил шоу-бизнеса. Звукозаписывающая компания посылает к Адамсу молодого карьериста Чарли Портера, надеясь, что тот убедит Микки расторгнуть контракт. Чарли из кожи вон лезет, чтобы выполнить задание, но внезапно между Портером и Адамсом возникают приятельские чувства. Чем закончится эта история о нелегком выборе между дружбой и карьерой?

