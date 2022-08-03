То, что между нами
Wink
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То, что между нами
7.92021, The Space Between
Драма, Комедия95 мин18+

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То, что между нами (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Трагикомедия о рок-н-рольщике на пенсии. Микки Адамс – настоящая легенда рок-музыки. К сожалению, забытая. Лейбл хочет прекратить сотрудничество с ним, однако сам музыкант от таких новостей не в восторге. Микки пытается удивить продюсеров новыми песнями, но его творчество больше не интересует воротил шоу-бизнеса. Звукозаписывающая компания посылает к Адамсу молодого карьериста Чарли Портера, надеясь, что тот убедит Микки расторгнуть контракт. Чарли из кожи вон лезет, чтобы выполнить задание, но внезапно между Портером и Адамсом возникают приятельские чувства. Чем закончится эта история о нелегком выборе между дружбой и карьерой?

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «То, что между нами»