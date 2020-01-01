Тина (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Тина Тeрнер — мировая звезда, добившаяся невероятных успехов. Но, как часто бывает, за головокружительной карьерой оказываются травмы и жестокость большой индустрии. При помощи материалов, до этого никогда не демонстриров�авшихся публике, таких как архивные видео, аудиозаписи личные фото и новые интервью, этот документальный фильм рассказывает о жизни и карьере знаменитой певицы.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.9 IMDb
- ДЛРежиссёр
Дэниэл
Линдсэй
- ТМРежиссёр
Т.Дж.
Мартин
- ТТАктриса
Тина
Тёрнер
- АТАктёр
Айк
Тёрнер
- ЭРАктриса
Эдна
Ричардсон
- Актриса
Опра
Уинфри
- ДРАктриса
Дайана
Росс
- МУАктриса
Мэри
Уэллс
- САктёр
Соблазны
- Актриса
Анджела
Бассетт
- ДЛСценарист
Дэниэл
Линдсэй
- ТМСценарист
Т.Дж.
Мартин
- Продюсер
Саймон
Чинн
- НАПродюсер
Нэнси
Абрахам
- ТГМонтажёр
Тэрин
Гулд
- ТММонтажёр
Т.Дж.
Мартин
- ДКОператор
Дмитрий
Каракатсанис
- ДБКомпозитор
Дэнни
Бенси
- СЮКомпозитор
Сондер
Юрриаанс