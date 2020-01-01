Тина
Wink
Фильмы
Тина
8.22020, Tina
Документальные113 мин18+

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Тина (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Тина Тeрнер — мировая звезда, добившаяся невероятных успехов. Но, как часто бывает, за головокружительной карьерой оказываются травмы и жестокость большой индустрии. При помощи материалов, до этого никогда не демонстрировавшихся публике, таких как архивные видео, аудиозаписи личные фото и новые интервью, этот документальный фильм рассказывает о жизни и карьере знаменитой певицы.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

Рейтинг

7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тина»

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