Тина (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Тина Тeрнер — мировая звезда, добившаяся невероятных успехов. Но, как часто бывает, за головокружительной карьерой оказываются травмы и жестокость большой индустрии. При помощи материалов, до этого никогда не демонстриров�авшихся публике, таких как архивные видео, аудиозаписи личные фото и новые интервью, этот документальный фильм рассказывает о жизни и карьере знаменитой певицы.



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