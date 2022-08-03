Тихоокеанский рубеж 2 (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сиквел футуристического блокбастера о борьбе человечества с подводными монстрами-кайдзю. Спустя десять лет после разгрома армии чудовищ сын генерала Пентекоста Джейк вынужден продолжить дело погибшего отца. На этот раз угроза исходит не только от кайдзю, но и от вышедших из строя егерей.

