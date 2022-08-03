Тихоокеанский рубеж 2
Тихоокеанский рубеж 2

Тихоокеанский рубеж 2 (фильм, 2018) смотреть онлайн

9.32018, Pacific Rim: Uprising
Ужасы, Фантастика106 мин12+

О фильме

Сиквел футуристического блокбастера о борьбе человечества с подводными монстрами-кайдзю. Спустя десять лет после разгрома армии чудовищ сын генерала Пентекоста Джейк вынужден продолжить дело погибшего отца. На этот раз угроза исходит не только от кайдзю, но и от вышедших из строя егерей.

Страна
США, Китай, Великобритания
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.6 IMDb

