Тихоокеанский рубеж 2 (фильм, 2018) смотреть онлайн
9.32018, Pacific Rim: Uprising
Ужасы, Фантастика106 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Сиквел футуристического блокбастера о борьбе человечества с подводными монстрами-кайдзю. Спустя десять лет после разгрома армии чудовищ сын генерала Пентекоста Джейк вынужден продолжить дело погибшего отца. На этот раз угроза исходит не только от кайдзю, но и от вышедших из строя егерей.
СтранаСША, Китай, Великобритания
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время106 мин / 01:46
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ССРежиссёр
Стивен
С. ДеНайт
- ДБАктёр
Джон
Бойега
- СИАктёр
Скотт
Иствуд
- Актриса
Кейли
Спейни
- БГАктёр
Берн
Горман
- ЧДАктёр
Чарли
Дэй
- ЦТАктриса
Цзин
Тянь
- МЧАктёр
Макс
Чжан
- АААктриса
Адриа
Архона
- Актриса
Ринко
Кикути
- КБАктёр
Каран
Брэр
- СССценарист
Стивен
С. ДеНайт
- ЭКСценарист
Эмили
Кармайкл
- ДЭПродюсер
Джей
Эшенфелтер
- ДБПродюсер
Джон
Бойега
- КБПродюсер
Кейл
Бойтер
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- КТАктёр дубляжа
Кирилл
Туранский
- АКАктриса дубляжа
Александра
Курагина
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- РБХудожник
Роберт
Бэвин
- АКХудожница
Аашрита
Каматх
- ЧРХудожник
Чарли
Реваи
- ЗСМонтажёр
Зак
Стэнберг
- ДМОператор
Дэниэл
Миндел
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф