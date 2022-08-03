Тернер и Хуч (фильм, 1989) смотреть онлайн

Профессиональный сыщик Скотт Тернер ненавидит беспорядок. В его жизни все заранее спланировано и предсказуемо. Хуч — самый неспокойный, самый невоспитанный и абсолютно неподдающийся дрессировке пес. Не повезет тому несчастному хозяину, к которому он попадет. Тернер слишком поздно понял, кого впустил в свой дом. Но шумные ссоры ни к чему не привели. Возможно, лучший способ одолеть своего врага, это подружиться с ним.

