Тернер и Хуч
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Тернер и Хуч

Тернер и Хуч (фильм, 1989) смотреть онлайн

8.51989, Turner & Hooch
Комедия, Криминал95 мин12+

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О фильме

Профессиональный сыщик Скотт Тернер ненавидит беспорядок. В его жизни все заранее спланировано и предсказуемо. Хуч — самый неспокойный, самый невоспитанный и абсолютно неподдающийся дрессировке пес. Не повезет тому несчастному хозяину, к которому он попадет. Тернер слишком поздно понял, кого впустил в свой дом. Но шумные ссоры ни к чему не привели. Возможно, лучший способ одолеть своего врага, это подружиться с ним.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тернер и Хуч»