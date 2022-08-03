Тернер и Хуч (фильм, 1989) смотреть онлайн
8.51989, Turner & Hooch
Комедия, Криминал95 мин12+
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О фильме
Профессиональный сыщик Скотт Тернер ненавидит беспорядок. В его жизни все заранее спланировано и предсказуемо. Хуч — самый неспокойный, самый невоспитанный и абсолютно неподдающийся дрессировке пес. Не повезет тому несчастному хозяину, к которому он попадет. Тернер слишком поздно понял, кого впустил в свой дом. Но шумные ссоры ни к чему не привели. Возможно, лучший способ одолеть своего врага, это подружиться с ним.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Роджер
Споттисвуд
- Актёр
Том
Хэнкс
- БАктёр
Бисли
- Актриса
Мэр
Уиннингхэм
- КТАктёр
Крэйг
Т. Нельсон
- РВАктёр
Реджинальд
ВелДжонсон
- СПАктёр
Скотт
Полин
- ДКАктёр
Дж.
К. Куин
- ДМАктёр
Джон
МакИнтайр
- ДНАктёр
Дэвид
Нелл
- ЭРАктёр
Эбби
Роу Смит
- ДПСценарист
Дэниел
Питри мл.
- ДЭСценарист
Джек
Эппс мл.
- РВПродюсер
Рэймонд
Вагнер
- ДППродюсер
Дэниел
Питри мл.
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- ВБАктёр дубляжа
Владимир
Басов мл.
- КРХудожница
Клаудиа
Ребар
- ГКМонтажёр
Гарт
Крэвен
- ЛФМонтажёр
Лоис
Фриман-Фокс
- АГОператор
Адам
Гринберг