Терехина таратайка
Актёры и съёмочная группа фильма «Терехина таратайка»

Режиссёры

Борис Бутаков

Режиссёр

Актёры

Борис Новиков

Актёрозвучка
Алексей Консовский

Актёрозвучка
Якоб Ромбро

Актёрозвучка
Людмила Гнилова

Актрисаозвучка
Михаил Погоржельский

Актёрозвучка

Сценаристы

Владимир Данилов

Сценарист
Владимир Галкин

Сценарист

Продюсеры

В. Егоршин

Продюсер

Монтажёры

Галина Смирнова

Монтажёр

Операторы

Светлана Кощеева

Оператор