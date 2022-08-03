Терапия любовью (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Терапия любовью
Мелодрама96 мин18+
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О фильме
Нина одна воспитывает дочь Юлю. Пытаясь хоть как-то разнообразить свою жизнь, она записывается в секцию йоги, где знакомится с Евгением. Вскоре между ними начинается роман. Узнав об этом, Юля подозревает, что Евгений живет двойной жизнью, и решает вывести его на чистую воду.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- ВБРежиссёр
Владимир
Басов мл.
- ОБРежиссёр
Ольга
Басова
- Актриса
Елена
Дробышева
- Актриса
Полина
Филоненко
- Актёр
Анатолий
Лобоцкий
- ИМАктёр
Иван
Мудров
- ВБАктёр
Владимир
Басов мл.
- ЕРАктриса
Екатерина
Радченко
- ЕГАктриса
Елена
Густова
- АСАктёр
Александр
Сотников
- РХАктёр
Роман
Хеидзе
- ЕГСценарист
Елена
Густова
- ВБПродюсер
Владимир
Басов мл.
- ИКОператор
Игорь
Крачковский
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин