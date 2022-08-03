Терапия любовью (фильм, 2010) смотреть онлайн

Нина одна воспитывает дочь Юлю. Пытаясь хоть как-то разнообразить свою жизнь, она записывается в секцию йоги, где знакомится с Евгением. Вскоре между ними начинается роман. Узнав об этом, Юля подозревает, что Евгений живет двойной жизнью, и решает вывести его на чистую воду.

