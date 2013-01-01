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Теория заговора HD

Теория заговора HD (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Zulu HD
Боевики102 мин18+

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Сюжет

Южная Африка. Кейптаун. 2012 год. Отдел серийных убийств полиции Кейптауна начинает расследование зверского убийства белой девушки. Казавшееся тривиальным преступление быстро превращается в круговорот перестрелок и смертей, полицейские выходят на могущественную транснациональную корпорацию.

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Информация

Страна
Франция, ЮАР
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.7 IMDb