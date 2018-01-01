Тень (фильм, 1994) смотреть онлайн
Супергеройский фильм «Тень» — нуарный боевик, снятый Расселом Малкэем по мотивам популярного радиосериала 1930-х годов.
В недавнем прошлом Ламонт Крэстон был наркобароном в Тибете и жестоко расправлялся с теми, кто перешел ему дорогу. Все изменилось, когда он оказался в буддийском монастыре и буквально переродился духовно. Теперь под именем Тень Ламонт борется с преступностью в Америке. Его главным противником становится потомок Чингисхана Шиван-хан, который мечтает о всемирном господстве, но начать планирует с захвата Нью-Йорка.
Роскошные особняки, мрачные улицы, старинные автомобили — все, за что вы любите нуарное кино, есть и в картине Малкея. Смотреть фильм «Тень» будет интересно зрителям, которые любят кинококтейль из супергероики, мистики и классического голливудского приключения.
- Режиссёр
Рассел
Малкэй
- Актёр
Алек
Болдуин
- ДЛАктёр
Джон
Лоун
- Актриса
Пенелопа
Энн Миллер
- ПБАктёр
Питер
Бойл
- Актёр
Иэн
Маккеллен
- Актёр
Тим
Карри
- ДУАктёр
Джонатан
Уинтерс
- ССАктёр
Саб
Симоно
- АГАктёр
Андре
Грегори
- БЦАктёр
Брэйди
Цурутани
- Сценарист
Дэвид
Кепп
- УБСценарист
Уолтер
Б. Гибсон
- МБПродюсер
Мартин
Брегман
- УБПродюсер
Уилли
Бар
- БРХудожник
Боб
Рингвуд
- ГЛХудожник
Гаррет
Льюис
- ПХМонтажёр
Питер
Хонесс
- СХОператор
Стивен
Х. Бёрум
- ДГКомпозитор
Джерри
Голдсмит