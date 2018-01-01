Тень (фильм, 1994) смотреть онлайн

Супергеройский фильм «Тень» — нуарный боевик, снятый Расселом Малкэем по мотивам популярного радиосериала 1930-х годов.



В недавнем прошлом Ламонт Крэстон был наркобароном в Тибете и жестоко расправлялся с теми, кто перешел ему дорогу. Все изменилось, когда он оказался в буддийском монастыре и буквально переродился духовно. Теперь под именем Тень Ламонт борется с преступностью в Америке. Его главным противником становится потомок Чингисхана Шиван-хан, который мечтает о всемирном господстве, но начать планирует с захвата Нью-Йорка.



Роскошные особняки, мрачные улицы, старинные автомобили — все, за что вы любите нуарное кино, есть и в картине Малкея. Смотреть фильм «Тень» будет интересно зрителям, которые любят кинококтейль из супергероики, мистики и классического голливудского приключения.



Тень смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.