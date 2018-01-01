Тень
Тень

Тень (фильм, 1994) смотреть онлайн

1994, The Shadow
Фэнтези, Триллер103 мин12+

О фильме

Супергеройский фильм «Тень» — нуарный боевик, снятый Расселом Малкэем по мотивам популярного радиосериала 1930-х годов.

В недавнем прошлом Ламонт Крэстон был наркобароном в Тибете и жестоко расправлялся с теми, кто перешел ему дорогу. Все изменилось, когда он оказался в буддийском монастыре и буквально переродился духовно. Теперь под именем Тень Ламонт борется с преступностью в Америке. Его главным противником становится потомок Чингисхана Шиван-хан, который мечтает о всемирном господстве, но начать планирует с захвата Нью-Йорка.

Роскошные особняки, мрачные улицы, старинные автомобили — все, за что вы любите нуарное кино, есть и в картине Малкея. Смотреть фильм «Тень» будет интересно зрителям, которые любят кинококтейль из супергероики, мистики и классического голливудского приключения.

Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения, Криминал, Фэнтези, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тень»