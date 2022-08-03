Темная сторона (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Bloodline
Триллер, Криминал92 мин18+
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О фильме
Эван Коул ― примерный семьянин и чуткий школьный психолог, работающий с трудными подростками. Но это лишь видимая сторона его жизни. Подлинная страсть Эвана ― кровавые убийства, которые он совершает с особой жестокостью, упиваясь своей безнаказанностью. Долго ли так будет продолжаться?
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ГДРежиссёр
Генри
Джейкобсон
- Актёр
Шонн
Уильям Скотт
- МГАктриса
Мариэла
Гаррига
- Актриса
Дейл
Дикки
- КХАктриса
Кристи
Херринг
- НБАктёр
Ник
Борэйни
- ККАктёр
Кевин
Кэрролл
- ШХАктёр
Шон
Х. Скалли
- МФАктёр
Мэттью
Флинн Беллоуз
- ЛМАктёр
Лейт
М. Бурк
- ГДСценарист
Генри
Джейкобсон
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ГГПродюсер
Грег
Гилрет
- АХПродюсер
Адам
Хендрикс
- ДХПродюсер
Джон
Х. Лэнг
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ВЛАктёр дубляжа
Виталий
Лойко
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- ЭМХудожница
Элсбет
Мамм
- НГМонтажёр
Найджел
Галт
- ИБОператор
Исаак
Бауман