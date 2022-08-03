Темная сторона
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Темная сторона

Темная сторона (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Bloodline
Триллер, Криминал92 мин18+

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О фильме

Эван Коул ― примерный семьянин и чуткий школьный психолог, работающий с трудными подростками. Но это лишь видимая сторона его жизни. Подлинная страсть Эвана ― кровавые убийства, которые он совершает с особой жестокостью, упиваясь своей безнаказанностью. Долго ли так будет продолжаться?

Страна
США
Жанр
Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Темная сторона»