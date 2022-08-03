Темная сторона (фильм, 2018) смотреть онлайн

Эван Коул ― примерный семьянин и чуткий школьный психолог, работающий с трудными подростками. Но это лишь видимая сторона его жизни. Подлинная страсть Эвана ― кровавые убийства, которые он совершает с особой жестокостью, упиваясь своей безнаказанностью. Долго ли так будет продолжаться?

