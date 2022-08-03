Не слишком похожие друг на друга Марко и Тимми знакомятся в школе Пекхэма и быстро находят общий язык. Увы, их дружеские отношения обречены, ведь районы, в которых они живут, находятся в непримиримой вражде. У Марка есть старший брат Свитчер, возглавляющей местную криминальную группировку. Однажды главарь узнает о Тимми и ставит Марка перед сложным выбором.

