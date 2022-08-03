Темная история (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.32019, Blue Story
Мюзикл, Криминал87 мин18+
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О фильме
Не слишком похожие друг на друга Марко и Тимми знакомятся в школе Пекхэма и быстро находят общий язык. Увы, их дружеские отношения обречены, ведь районы, в которых они живут, находятся в непримиримой вражде. У Марка есть старший брат Свитчер, возглавляющей местную криминальную группировку. Однажды главарь узнает о Тимми и ставит Марка перед сложным выбором.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрМюзикл, Криминал, Драма
КачествоSD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Актёр
Стивен
Одубола
- Актёр
Майкл
Уорд
- Актёр
Рохан
Недд
- Актёр
Кадим
Рамсей
- Актёр
Хали
Бест
- ДААктёр
Джуниор
Афолаби Салокун
- ДПАктёр
Джордан
Питерс
- КСАктриса
Карла-Симон
Спенс
- ЭКАктёр
Эрик
Кофи-Абрефа
- ШСАктёр
Шон
Сагар
- ДДПродюсер
Дэмиэн
Джонс
- РГПродюсер
Роуз
Гарнетт
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- Актёр дубляжа
Сергей
Анненков
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- ДДКомпозитор
Джонатан
Диринг