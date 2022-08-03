Темная история
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Темная история

Темная история (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.32019, Blue Story
Мюзикл, Криминал87 мин18+

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О фильме

Не слишком похожие друг на друга Марко и Тимми знакомятся в школе Пекхэма и быстро находят общий язык. Увы, их дружеские отношения обречены, ведь районы, в которых они живут, находятся в непримиримой вражде. У Марка есть старший брат Свитчер, возглавляющей местную криминальную группировку. Однажды главарь узнает о Тимми и ставит Марка перед сложным выбором.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Мюзикл, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Темная история»