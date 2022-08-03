Техасский рейнджер (фильм, 2015) смотреть онлайн

7.42015, The Hollow Point
Триллер, Криминал93 мин18+
О фильме
В городке на границе США и Мексики процветает контрабанда оружием. Новый шериф Уоллес, сменивший отстраненного за превышение полномочий предшественника, сразу берется за расследование многочисленных нарушений. Но вскоре новичок сталкивается с вездесущим мексиканским картелем, дорогу которому лучше не переходить.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ГЛРежиссёр
Гонсало
Лопес-Гальего
- Актёр
Патрик
Уилсон
- Актёр
Иэн
Макшейн
- Актёр
Джон
Легуизамо
- ЛКАктриса
Линн
Коллинс
- ДБАктёр
Джеймс
Белуши
- КХАктриса
Карли
Холл
- ДСАктёр
Дэвид
Стивенс
- ДБАктёр
Дерек
Бун
- ИВАктриса
Иоланда
Вуд
- МФАктёр
Майкл
Флинн
- УГПродюсер
Уильям
Грин
- ЭХПродюсер
Энди
Хорвитц
- ЛХПродюсер
Лью
Хорвитц
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Пирог
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- АФАктёр дубляжа
Александр
Фенин
- ГЛМонтажёр
Гонсало
Лопес-Гальего
- ХДОператор
Хосе
Давид Монтеро