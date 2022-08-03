Техасский рейнджер (фильм, 2015) смотреть онлайн

В городке на границе США и Мексики процветает контрабанда оружием. Новый шериф Уоллес, сменивший отстраненного за превышение полномочий предшественника, сразу берется за расследование многочисленных нарушений. Но вскоре новичок сталкивается с вездесущим мексиканским картелем, дорогу которому лучше не переходить.

