Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса (фильм, 2017) смотреть онлайн
7.72017, Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas
Мультфильм, Приключения81 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Злобный богач Рэкхем похитил возлюбленную Тэда, чтобы с ее помощью завладеть сокровищами царя Мидаса. Тэду и его друзьям предстоит разгадать немало загадок, чтобы спасти Сару и остановить Рэкхема.
СтранаСША, Испания
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ЭГРежиссёр
Энрике
Гато
- Актриса
Мишель
Хеннер
- АУАктриса
Адриана
Угарте
- ОБАктёр
Оскар
Барберан
- ЛПАктёр
Луис
Посада
- МААктёр
Мигель
Анхель Хеннер
- ХКАктёр
Хосе
Корбачо
- РБАктриса
Росер
Баталья
- РКАктёр
Рафаэль
Калво
- ДБАктёр
Давид
Брау
- НЛСценарист
Нил
Ландау
- ПССценарист
Пако
Саес
- ХГСценарист
Хорди
Гасуль
- ААПродюсер
Альваро
Аугустин
- ЖБПродюсер
Жислен
Барруа
- ХГПродюсер
Хорди
Гасуль
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Белякович
- ХХХудожник
Хуан
Хесус Гарсиа Галоча