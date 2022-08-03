Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса
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Детям
Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса

Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.72017, Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas
Мультфильм, Приключения81 мин6+

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О фильме

Злобный богач Рэкхем похитил возлюбленную Тэда, чтобы с ее помощью завладеть сокровищами царя Мидаса. Тэду и его друзьям предстоит разгадать немало загадок, чтобы спасти Сару и остановить Рэкхема.

Страна
США, Испания
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса»